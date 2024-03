Radykalny pomysł ochrony lodowca Thwaites. Postawią kurtynę o długości 100 km

Nieprzypadkowo od długiego czasu lodowcowi Thwaites przypisuje się przydomek "Lodowca Zagłady". Badacze przypominają, że to właśnie jego topnienie jest odpowiedzialne za 4 proc. corocznego wzrostu poziomu mórz i oceanów. Specjaliści zaznaczają, że gdy Thwaites roztopi się, lód, który go tworzył, przyczyni się do wzrostu poziomu wody w oceanach i morzach o blisko 60 centymetrów. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to niewiele. Jednakże, w rzeczywistości skutki będą znaczące.