"Lodowiec zagłady" niepokoi naukowców. Badania nie pozostawiają złudzeń

- Lodowiec wciąż ma kłopoty. To, co odkryliśmy, to fakt, że pomimo niewielkiej skali topnienia wciąż następuje szybkie cofanie się lodowca. Wydaje się, że nie trzeba wiele, by doszło do zachwiania lodowca - powiedział Peter Davis, oceanograf w British Antarctic Survey i jeden z autorów opublikowanych w "Nature" badań.