"Radykalne sceny w Sejmie". Posłowie żądają stanowczości Hołowni

PiS: "Mają prawo być w Sejmie"

Posłowie PiS w środę nie chcieli mówić o swoich planach na czwartek i piątek. - Nie piszemy żadnych scenariuszy. Panowie Wąsik i Kamiński są posłami. Jeżeli tylko stan zdrowia pozwoli na to, by przyszli do pracy, to będą - mówi WP Zbigniew Kuźmiuk. Poseł PiS twierdzi, że niewpuszczenie polityków to będzie "złamanie prawa przez marszałka Sejmu". - W moim przekonaniu czeka go nie tylko odpowiedzialność konstytucyjna, ale i karna - dodaje.