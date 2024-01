PKW odpowiada na pisma ws. Wąsika i Kamińskiego. "Wykracza poza uprawnienia"

- Mariusz Kamiński ma wygaszony mandat poselski od 20 grudnia, od momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Postępowanie marszałka Sejmu to tylko odwołanie się do tego, co nastąpiło wcześniej, czyli wyroku właśnie. Mandatu nie może przywrócić ani prezydent, wykorzystując akt łaski, ani żadna Izba Sądu Najwyższego - podkreśla Hermeliński.