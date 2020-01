Radosław Sikorski: Putin to nie Stalin, trzeba z nim rozmawiać

Były szef MSZ Radosław Sikorski skrytykował politykę obozu rządzącego wobec Rosji. Jego zdaniem Polska powinna prowadzić dialog z Kremlem. Wypowiedział się również na temat ewentualnego startu Grzegorza Schetyny w wyborach na przewodniczącego PO.

- Rosja nie jest naszym wrogiem, a Putin to nie Stalin – jeśli morduje to detalicznie, a nie hurtowo. Pozostałe kraje rozmawiają z Rosją - my od 4 lat nie spotkaliśmy się z ich przedstawicielstwem. Jesteśmy dyżurnym rusofobem - ocenił Sikorski na antenie TVN24.