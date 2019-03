Rachoń: "media zataiły zeznania Komorowskiego". Dziennikarz wytknął mu błąd

- Nie tylko TVP za rządów PO zataiła zeznania Komorowskiego - powiedział Michał Rachoń w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Dziennikarz twierdzi, że zrobiły to również TVN, Polsat i inne stacje telewizyjne. Do sprawy odniósł się jego "kolega po fachu", Piotr Witwicki z Polsat News.

Michał Rachoń wrócił do TVP po zawieszeniu. To reakcja stacji na fragment programu programu "Minęła 20", w którym wyemitowano animowany segment w karykaturalny sposób przedstawiający Jerzego Owsiaka i Hannę Gronkiewicz-Waltz. Autorka materiału, Barbara Piela, wykorzystała postaci Owsiaka i Gronkiewicz-Waltz, by w szyderczy sposób pokazać, dokąd trafia większość pieniędzy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.