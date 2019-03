Piotr Pałka składa rezygnację z zasiadania w zarządzie TVP

Swoją decyzję Pałka ogłasza zaledwie po dwóch tygodniach od zasiadania we władzach publicznej spółki. "Telewizja potrzebuje zmian i ciężkiej pracy (...) Będę jej kibicował" - pisze w czwartek na Twitterze. Wcześniej został zawieszony przez radę nadzorczą TVP.

Zmianami w zarządzie Telewizji Polskiej zajmie się teraz Rada Mediów Narodowych, ktora zbierze się na posiedzeniu w czwartek. "Jestem przekonany, że RMN powoła w moje miejsce osobę, która wniesie do TVP dużo dobrej energii" - pisze Pałka.

Zmiany na stanowiskach

Dodatkowo Piotr Pałka miał zapowiedzieć, że nie wycofa się z pozwu przeciwko TVP złożonego pod koniec zeszłego roku. Pomimo powołania go do zarządu publicznego nadawcy, swojego wniosku nie wycofał. Po deklaracji Pałki, rada nadzorcza zdecydowała się go zawiesić w pełnionych funkcjach.