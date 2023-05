Pył saharyjski dotarł nad Polskę. Uwaga na brudne deszcze

Pył saharyjski nad Polską. Brudne deszcze w wielu województwach

Pył znad Sahary dotarł do Polski już we wtorek, 16 maja. Początkowo objął on zasięgiem północne i zachodnie regiony. Z każdą godziną przemieszcza się on jednak w głąb kraju, rozszerzając swój zasięg. Ze względu na intensywne opady, prognozowane przez synoptyków w najbliższych dniach, należy spodziewać się brudnych deszczów o rdzawej oraz szarej barwie.