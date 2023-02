Pył saharyjski w Polsce. Żółta maź może oblepić okna i samochody

Pył saharyjski - co to?

Pył saharyjski zazwyczaj napływa do Polski w czasie ciepłych pór roku. Jak sama nazwa wskazuje, są to masy powietrza wypełnione pyłem pochodzącym z afrykańskiej pustyni. Zjawisko to objawia się zmianą koloru nieba, które przyjmuje pożółkłą barwę. Pyłowi znad Sahary towarzyszą często również tzw. krwawe wschody i zachody Słońca - tarcza gwiazdy wydaje się mieć wówczas intensywny, czerwony odcień.