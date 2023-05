Ochłodzenie i silny deszcz. Synoptyk IMGW alarmuje

Jak wynika ze średnioterminowych prognoz pogody, we czwartek czeka nas kontynuacja nieprzyjemnej aury. Polska zostanie podzielona na deszczowy wschód i pochmurny, ale suchy zachód. Synoptycy prognozują również znaczący spadek temperatury. W pasie rozciągającym się od Podhala, przez centrum po Suwalszczyznę wskazania termometrów w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczą 10 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach temperatura maksymalna osiągnie natomiast od 13 st. C na Pomorzu i Lubelszczyźnie po 17 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.