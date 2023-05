Pogoda długoterminowa. Niż Benedikt namiesza w prognozach. To nie koniec

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Nadchodzą upały

Zdaniem synoptyków, po tygodniowym ochłodzeniu, trzecia dekada maja zapowiada się ciepła. "Niewykluczone, że będą także pojedyncze dni z temperaturą, która wyniesie nawet 28 st. C/29 st. C, być może punktowo 30 st. C, chociaż, jeśli zdarzy się w mijającym miesiącu pierwszy upał w tym roku, to będzie on mocno ograniczony obszarowo" - informują fanipogody.pl. Początek kolejnego tygodnia może być jednak deszczowy - początkowo na wschodzie, a w kolejnych dniach w całym kraju. Do końca maja nie zabraknie jednak także słońca.