Drastyczna zmiana pogody. IMGW ostrzega

Synoptyk IMGW podkreśliła, że w tych przejaśnieniach, rozpogodzeniach, szczególnie w rejonach podgórskich Sudetów, temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza, a w części nizinnej do ok. 9 stopni. Tam też może utworzyć się krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do ok. 300 metrów. Natomiast tam, gdzie będzie pochmurnie, czyli na Mazurach i w rejonie Zatoki Gdańskiej, spodziewana jest wyższa temperatura minimalna, wyniesie 10-12 stopni Celsjusza.