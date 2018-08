Pogoda na czwartek - 9 sierpnia. Tak upalnie dawno nie było!

W środę padł rekord temperatury w Polsce. Odnotowano na Pomorzu 36,6 st. C w cieniu! W czwartek ma być nadal upalnie. Jednak pojawią się gwałtowne burze, które te wysokie temperatury po południu trochę rozładują.

W czwartek w Polsce będzie dalej uplanie, słoncecznie i pogodnie. W ciągu dnia termometry wskażą od 28 do 31 st. C na wschodzie, od 32 do 36 st. C w centrum, na zachodzie i południu kraju.