"Putinowska Rosja tego nie wytrzyma". Gen. Drewniak o scenariuszach wojny

Walerij Gierasimow zastąpił Siergieja Surowikina na stanowisku głównego dowódcy wojsk rosyjskich. O możliwych konsekwencjach w programie "Newsroom WP" mówił gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych i ekspert Fundacji Stratpoints. - Mogą być dwojakie. Po pierwsze, żadne. To kolejny dowódca, który obejmuje dowodzenie i efekty będą takie same. Po drugie, mogą być całkiem inne. Jeżeli najwyższy rangą rosyjski wojskowy obejmuje dowodzenie operacją, to Rosja zaangażuje wszystkie siły i środki do operacji. To by bardzo zmieniło obraz. Do tej pory liczba środków była ograniczona, dowodzili dowódcy okręgów wojskowych. Może się wydarzyć, że Rosja przegrupuje swoje zasoby, których będzie mogła użyć i to już będzie zła informacja. Dla Rosji przegrana w Ukrainie, to klęska. Myślę, że putinowska Rosja tego nie wytrzyma. Oni zaczynają walczyć o życie swoje i tego systemu - mówił gen. Tomasz Drewniak.