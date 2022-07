Putin wysyła ich do Donbasu. Eksperci mówią o groźnych konsekwencjach

– Dziwię się niektórym zachodnim politykom, którzy mówią, żeby oddać Putinowi część Ukrainy, to wtedy się uspokoi. Przecież to jest absurd. Rządzi w największym kraju na świecie, po co mu więc jeszcze więcej ziemi? On chce, żeby Ukraińcy go kochali, więc będą zmuszani do tego wszelkimi sposobami. Jeśli Rosja zajmie jakiekolwiek ukraińskie terytoria, to już nie będzie chciała ich oddać – ocenia dr Maciej Milczanowski.