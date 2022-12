Putin rozmawiał z premierem Indii. "Modi ocenił rosyjskie działania w Ukrainie"

Być może na to, że jednak doszło do połączenia telefonicznego w piątek, ma związek z incydentem, do jakiego doszło na granicy Indii i Chin. Oddziały indyjskie uniemożliwiły chińskim żołnierzom wejście na terytorium Indii 9 grudnia. Doszło wówczas do starcia granicznego, pierwszego takiego zdarzenia od od 2020 roku. Minister obrony Indii poinformował we wtorek, że w wyniku incydentu jest wielu rannych.