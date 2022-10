Putin chwycił za broń. Sprawdził przebieg mobilizacji

To, co zobaczył Putin, zdecydowanie różni się od tego, co można oglądać od początku ogłoszonej mobilizacji. Pod koniec września sami zmobilizowani opublikowali nagranie, na którym widać, jak w jednym z garnizonów, oficer wylicza poborowym ekwipunek, który muszą sami sobie zorganizować. Wśród obowiązkowych rzeczy znalazły się także podpaski i tampony. - Nie śmiać się! - ostro upomniała zebranych oficer.