Pusty talerz przy wigilijnym stole. Dla kogo szykujemy dodatkowe miejsce?

Nasi pogańscy przodkowie w trakcie wieczerzy spożywanych podczas Szczodrych Godów pozostawiali część potraw nietkniętych wierząc, że w czasie przesilenia zimowego do ich domów zawitają duchy zmarłych. Zwyczaj ten był tak silnie zakorzeniony w świadomości ówczesnych ludów, że przetrwał aż do późniejszych wieków, ewoluując do znanej nam współcześnie postaci.