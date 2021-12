Praktykujący katolicy najmniej chętni do przyjęcia migrantów przy wigilijnym stole

Kościół chce pomagać migrantom

Władze polskiego kościoła wydały oświadczenie w sprawie pomocy migrantom, którzy przedostali się z Białorusi do Polski. To odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka, który wskazał, że dzięki staraniom włoskiego rządu udało się pomóc wielu osobom szukającym bezpiecznego domu we Włoszech. - Trzeba tylko otworzyć pewną bramę, drzwi serca. Nie zawiedźmy w to Boże Narodzenie - powiedział papież.