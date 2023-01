Puste hangary Rosjan. Nowy raport z USA

Odpowiednio zorganizowana, właściwie wyszkolona i dowodzona nowoczesna armia nie powinna dopuścić do zbiegu czynników, które przyczyniły się do uderzenia w Makijiwce. To dowództwo jest odpowiedzialne za skoszarowanie setek nowo zmobilizowanych żołnierzy w zasięgu ukraińskiej artylerii i w pobliżu składu amunicji.