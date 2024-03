Przyznali się do ataku. ISKP rośnie w siłę. "Europa celem numer jeden"

W piątek wieczorem doszło do ataku w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Zginęło ponad 100 osób, a wiele osób jest rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISKP lub ISIS-K) - władze Rosji nie potwierdziły, że sprawcy należą do tej grupy. W sobotę rano podano jedynie, że zatrzymano podejrzanych 11 osób.