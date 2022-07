"Nawet jeśli jest prawdziwy". Julia Przyłębska wraca do maila Dworczyka

- Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że taki mail jest prawdziwy, to nie zawiera on żadnych takich informacji, które wskazywałyby w jakimkolwiek procencie, że tu było jakieś umawianie czegokolwiek (z rządem - red.) - mówiła prezes TK Julia Przyłębska na antenie telewizji wPolsce. Odniosła się w ten sposób do zarzutów, jakoby omawiała wyroki Trybunału z rządem, po ujawnieniu maili, które szef KPRM Michał Dworczyk miał wysyłać do premiera Mateusza Morawieckiego.