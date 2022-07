Przyłębska: z nikim nie omawiałam żadnych orzeczeń

- Co do samego orzecznictwa - krytycy często podnoszą argument, że orzeczeń TK jest mniej - zauważył Graczak. - To jest nieprawda. Jest ich mniej, ale nieprawdą jest na przykład to, że są 22 orzeczenia, jak ostatnio czytałam. Jest 37 orzeczeń, które wydaliśmy do dzisiaj. (...) To, że jest mniej orzeczeń nie oznacza, że Trybunał nie pracuje. To jest dowód na to, że Trybunał nie jest monolitem. Sędziowie długo dyskutują, ustalają konsensus, a sprawy są prowadzone w sposób wnikliwy - stwierdziła Przyłębska.