Sędziowie TK złożyli oświadczenia majątkowe. Część dokumentów nadal niejawna

Oświadczenia majątkowe sędziów TK tajne. Kolejna taka sytuacja

To kolejny raz, kiedy część oświadczeń sędziów TK została utajniona. - Jestem zwolennikiem jawności oświadczeń majątkowych. Każdemu doradzam, aby ujawniał oświadczenia majątkowe w takim zakresie, w jakim prawo to stanowi. To dotyczy także sędziów Trybunału Konstytucyjnego - apelował pod koniec czerwca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.