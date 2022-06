Afera mailowa. Tak obsadzili "Police"? Opublikowano rzekomy mail Brudzińskiego

Podaj dalej

Joachim Brudziński do powyższego rzekomego maila nie dodał ani słowa, za to miał przesłać go dalej Tomasza Karusewicza. Ten ostatni uchodzi za zaufanego człowieka Brudzińskiego. Jak wynika z wpisu KRS, od początku marca 2016 r. zasiadł w zarządzie Grupy Azoty S.A, mającej pod sobą Zakłady Chemiczne "Police".