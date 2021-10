Wyciekł mail do Joachima Brudzińskiego. "Sprawy wydają się ważne"

TSUE orzeka o małżeństwie homoseksualistów

Po dwóch latach R. Coman zakończył pracę w Parlamencie Europejskim i zamierzał, wspólnie ze swoim małżonkiem, przenieść się do Rumunii. W tym celu zwrócił się do właściwego urzędu rumuńskiego z zapytaniem o procedury i warunki uzyskania przez jego małżonka prawa pobytu w Rumunii na okres powyżej 3 miesięcy. Organ odpowiedział jednak, że R. Hamilton nie jest uprawniony do takiego pobytu, gdyż prawo rumuńskie nie uznaje małżeństw osób tej samej płci.