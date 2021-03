Premier kieruje wniosek do TK. Rzecznik rządu "dziwi się" Solidarnej Polsce

Frakcja Zbigniewa Ziobry od kilkunastu tygodni publicznie krytykuje premiera za przyjęcie rozporządzenia o warunkowości wiążących wypłaty unijnych funduszów z przestrzeganiem praworządności. - Jeśli nie dojdzie do ratyfikacji porozumienia, to będzie zła sytuacja. Nie będzie ani klasycznego budżetu, ani pieniędzy z Funduszu Odbudowy - przypomniał rzecznik rządu.

Piotr Mueller ujawnił na briefingu, że Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. - Premier zapowiedział złożenie skargi wniosku do TSUE, co do wyższości prawa konstytucyjnego polskiego nad prawem unijnym. Skarga została dzisiaj złożona do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to realizacja tej zapowiedzi, o jakiej mówiliśmy jakiś czas temu - dodał polityk PiS.