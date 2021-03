Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Raport Ministerstwa Zdrowia (29 marca)

"Mamy 16 965 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2834), śląskiego (2694), dolnośląskiego (1887), wielkopolskiego (1534), małopolskiego (1525), pomorskiego (1007), łódzkiego (929), zachodniopomorskiego (643), kujawsko-pomorskiego (642), podkarpackiego (614), lubuskiego (589), świętokrzyskiego (585), opolskiego (448), lubelskiego (373), warmińsko-mazurskiego (249), podlaskiego (181). 231 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało MZ na Twitterze.

Koronawirus w Polsce. W poniedziałek kolejna dostawa szczepionek

W poniedziałek do Polski trafić ma kolejna transza szczepionek przeciwko koronawirusowi. Informacje potwierdził prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

- W poniedziałek spodziewana jest dostawa 507 tys. szczepionki firmy Pfizer, a w środę 660 tys. szczepionki AstraZeneca - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Będzie to ostatnia dostawa w pierwszym kwartale roku .

Rządzący twierdzą, że łącznie w kwietniu nad Wisłę dotrze 7 milionów dawek szczepionek. - Do końca kwietnia 1. dawką zaszczepionych może być kolejnych 7 mln osób. To zdaniem epidemiologów spowoduje, że epidemia będzie wygasać. Rosnąca liczba szczepionek jest najlepszym remedium na zwalczenie epidemii i powrót do normalnego życia - powiedział niedawno premier Mateusz Morawiecki.