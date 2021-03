Koronawirus. Kolejna dostawa szczepionek w przyszłym tygodniu

- W poniedziałek spodziewana jest dostawa 507 tys. szczepionki firmy Pfizer, a w środę 660 tys. szczepionki AstraZeneca - poinformował Polską Agencję Prasową prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Będzie to ostatnia dostawa w pierwszym kwartale roku.

- Do końca kwietnia 1. dawką zaszczepionych może być kolejnych 7 mln osób. To zdaniem epidemiologów spowoduje, że epidemia będzie wygasać. Rosnąca liczba szczepionek jest najlepszym remedium na zwalczenie epidemii i powrót do normalnego życia - mówił podczas jednej z konferencji prasowych premier Mateusz Morawiecki.