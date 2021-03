Koronawirus w Polsce. Zmiany w rejestracji na szczepienia? Michał Dworczyk wyjaśnia

Czu rząd uruchomi rejestrację dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem na COVID? - pytany był w programie "Tłit" szef KPRM i koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. - To jeden z wariantów, który jest poważnie rozpatrywany, ale decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. Zaprezentujemy je na początku przyszłego tygodnia. Bardzo poważnie rozważamy pewne zmiany związane z kolejnością szczepień, chcemy maksymalnie upraszczać system. Im więcej skomplikowanych rozwiązań, tym trudniej jest funkcjonować punktom szczepiącym, a to się przekłada na pacjentów, którzy mogą być narażeni na opóźnienia. Chcemy tego uniknąć, żeby szczepić jak najwięcej osób - mówił Dworczyk. Pytany, czy zostaną uruchomione zapisy populacyjne, odparł: "To jeden z rozważanych wariantów. Mogłoby to polegać na tym, że rezygnujemy ze szczepienia kolejnych etapów - drugiego i trzeciego, a przechodzimy do szczepień kolejnymi rocznikami. To opracowane propozycje, ale muszą jeszcze zostać zaopiniowane zarówno przez Radę Medyczną, jak i zaakceptowane przez premiera".

