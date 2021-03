Rewolucja w systemie szczepień. "Szykuje się operacja logistyczna na ogromną skalę"

Michał Dworczyk - jak mówią jego współpracownicy - nie lubi rzucać słów na wiatr. I jeśli stawia sobie jakiś cel, to robi wszystko, by go zrealizować.

Szczepienia w Polsce. Krok pierwszy: zapisy populacyjne

Szczepienia w Polsce. Krok drugi: szczepią nie tylko lekarze

Wedle koncepcji rozważanych przez rząd, do szczepień nie kwalifikowałby Polaków wyłącznie lekarz, ale także wspomniani już ratownicy medyczni czy pielęgniarki. - Takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach i chcemy, by zostało również wprowadzone w Polsce - wskazuje minister Dworczyk.

Nowy system szczepień. Dr Konstanty SzułdrzyńskI: bez lekarzy przy szczepieniach się nie obejdzie

- Wkłuć igłę każdy, kto otarł się o medycynę, potrafi i może. Natomiast nie każdy poradzi sobie z powikłaniami. Mimo że one są niesłychanie marginalne - ale jednak ryzyko, nawet minimalne, istnieje. Jestem za ideą wzmocnienia punktów szczepień i jestem za tym, żeby obywateli szczepili również ratownicy medyczni, pielęgniarki czy studenci medycyny, ale tak, by w ramach jednego punktu szczepień, na przykład na 20 stanowisk i 20 pacjentów, przypisany był jeden lekarz - mówi nam lekarz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

Dr Szułdrzyński wskazuje, że prawdopodobną koncepcją jest stworzenie systemu zapisów populacyjnych - rocznik po roczniku, dzień po dniu. - Ma to sens. Ale trzeba szczerze powiedzieć: to będzie operacja logistyczna na ogromną skalę. Rozwiązania organizacyjne muszą być jasne, spójne, przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. Bo jeśli zacznie się to komplikować, to system się wywróci -wskazuje członek Rady Medycznej przy premierze.