Afera mailowa. "Poproszę, żeby jakiś dziennikarz mnie o to zapytał"

Do sieci trafiły kolejne wiadomości mające pochodzić z prywatnej skrzynki mailowej szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. W ujawnionej korespondencji premier Mateusz Morawiecki zwraca się do swoich współpracowników, by znaleźli dziennikarza, który na konferencji prasowej zapyta go o sprawę Pawła Juszczyszyna.