Próba zemsty na Estonii

Członek Dumy Państwowej Adalbi Szchagoszew powiedział państwowemu mediom RIA Nowosti, że estońskie służby specjalne prawdopodobnie uczestniczyły w czymś, co określił jako "spisek terrorystyczny" przeciwko Duginie. Estonia niedawno zakazała wjazdu do kraju Rosjanom z estońską wizą Schengen i wezwała UE do zakazu rosyjskim turystom. To postawiło Estonię mocno na celowniku Rosji.