To jedna wielka mistyfikacja? Nowy trop zamachu na córkę Dugina

Rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła o przeprowadzanie zamachu służby ukraińskie. Obaj nasi rozmówcy uważają to jednak za niezwykle mało prawdopodobne. Ich zdaniem Ukraina nie osiąga w ten sposób żadnego ważnego celu. Aleksander Dugin był osobą popularną, ale jako filozof i twórca ideologii nowego rosyjskiego imperializmu pozostawał na marginesie władzy, o niczym nie decydował. Zdaniem ekspertów rosyjska propaganda wykorzysta zamach do podsycania poczucia zagrożenia Rosjan. To sprzyja utrzymywaniu wojennych nastrojów w Rosji i dodatkowo umacnia władzę Władimira Putina.