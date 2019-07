Przydrożne drzewa jak miedza. Polacy podzieleni

Przydrożne drzewa przynoszą ulgę w słoneczne dni, jednak mogą być także zabójcze. Zwłaszcza dla kierowców. Kwestia ich wycinki budzi sporo kontrowersji, zwłaszcza wśród naszych czytelników, których podzieliła obawa

o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Temat wycinki przydrożnych drzew powrócił wraz ze sprawą alei drzew z Trzebiechowa (Lubuskie), gdzie w ubiegłym roku wycięto 400 drzew na odcinku drogi o długości dwóch i pół kilometra. Wszystko po to, by poszerzyć drogę, która mieszkańcom wydawała się zbyt wąska.

Pogoda zrobiła swoje

Kwestia bezpieczeństwa

Poszerzenie drogi, by ta nie zagrażała życiu kierowców to jedno. Na polskich drogach niestety nie brakuje piratów, którzy lubią docisnąć pedał gazu. Efekt? Na drzewie kończy 5 proc. z nich. Niby niewiele, ale jak spojrzymy na liczbę wypadków śmiertelnych, to uderzenie w drzewo kończy się śmiercią w 10 proc. przypadków.