Pijana kobieta wjechała w drzewo i uciekła. To sędzia

54-latka uderzyła w drzewo i odjechała z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała ją kilka ulic dalej. Kobieta miała trzy promile. Okazało się, że za kierownicą siedziała sędzia Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Patrol policji zauważył dziwne zachowanie kobiety za kierownicą. Wcześniej uderzyła w drzewo i odjechała z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze zatrzymali ją dopiero kilka ulic dalej. Okazało się, że samochód prowadziła Małgorzata M.-N. - podaje serwis kurierzawiercianski.pl. To sędzia Sądu Rejonowego w Zawierciu.