Przemysław Czarnek: jestem naturalnym kandydatem na ministra sprawiedliwości

Przemysław Czarnek: potrzebna jest dyscyplina w partii

Były wojewoda lubelski komentował także sam kryzys w Zjednoczonej Prawicy. - Na rozluźnienie w formacji rzutuje upływ czasu oraz liczba przeprowadzonych reform. To powoduje, że zaczyna się wszystko rozchodzić. To ważny i potrzebny moment, bo jeśli ktoś nie jest w stanie poskromić swoich ambicji, to trzeba mu zwrócić na to uwagę - tłumaczył parlamentarzysta.