"Piątką dla zwierząt". Sondaż: Polacy przeciwko hodowli zwierząt futerkowych

IBRiS przygotował badanie dla "Rzeczpospolitej" w której czytamy, że większość respondentów jest "za" przyjęciem bardziej restrykcyjnego prawa. Zakaz hodowli zwierząt na futra popiera 68,3 proc. badanych. Co ciekawe - aż 77 proc. kobiet i 58 proc. mężczyzn. W sprawie ograniczenia uboju rytualnego jedynie na potrzeby krajowych grup wyznaniowych pozytywnie wypowiada się 59,7 proc.

- To właśnie ubój rytualny, a nie sprawa psich łańcuchów czy kontroli w asyście policji jest kwestią budzącą stosunkowo niskie poparcie (choć i tak prawie 60 proc. jest za zakazem), poza tym wszystkie postulaty z ustawy cieszą się niezwykle wysokim poparciem - komentował najnowsze badanie prezes IBRiS Marcin Duma.

Rządowa "piątka dla zwierząt". Oto najważniejsze fakty z nowej ustawy

Negocjować nadal chce Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski na konferencji prasowej zapewniał, że "są sytuacje wymagające, by osoby podejmujące najtrudniejsze decyzje mogły działać bez lęku". - Musimy szukać rozwiązań, by łączyć wszystkie racje, by realizować program(...). Możemy wyciągnąć wnioski z tego kryzysu, który niewątpliwie nastąpił. Mam nadzieję, że wzmocni nas jako koalicję - mówił Ziobro.