Przemoc na ulicach Francji. Patryk Jaki: Chcemy debaty dot. praworządności

Media społecznościowe obiegają kolejne nagrania pokazujące brutalność policji wobec protestujących Francuzów. Wśród poszkodowanych są również francuscy sędziowie. "Wysyłamy list otwarty do Komisji Europejskiej z wnioskiem o natychmiastową interwencję" - poinformował europoseł Patryk Jaki.

Napisali list do komisarz Very Jurowej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w którym wnioskują o natychmiastową interwencję ws. wydarzeń we Francji oraz debaty na temat praworządności w tym kraju. "Wobec kolejnych fizycznych ataków państwa na obywateli, a wczoraj na prawników i adwokatów w sądzie we Francji, wysyłamy list otwarty" - poinformował na Facebooku Patryk Jaki.

"Było to już kolejne, po brutalnych pacyfikacjach protestów tzw. 'żółtych kamizelek', nadużycie francuskiego państwa. Takie zachowanie było nie tylko nieproporcjonalne do zagrożenia, ale również uderzało w fundamentalne prawa Unii Europejskiej" - podkreślił europoseł.

Patryk Jaki stwierdził, że w Polsce również sędziowie protestują, a co więcej, nie mają do tego prawa i angażując się w antyrządowe wiece "łamią konstytucję". "A mimo to, polski rząd podjął decyzję, że udzieli manifestacji (z którą się głęboko nie zgadza) ochrony, a nie użyje siły, jak to miało miejsce we Francji" - podkreślił Jaki.