Przejścia graniczne z Białorusią zamknięte? "Różne opcje rozważamy"

- To jest kwestia uwięzionego Andrzeja Poczobuta i oczekiwanie ze strony polskiej jest jasne. Jak i również kwestia współpracy ze strony białoruskiej jeśli chodzi o znalezienie mordercy polskiego żołnierza, który po prostu oddalił się na stronę białoruską. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tutaj liczymy na współpracę. Do tego cały zestaw spraw związany z przejściami granicznymi, z relacjami gospodarczymi Polska-Unia Europejska-Białoruś, więc tych spraw na stole jest dużo - mówił Siemoniak.