Ministra chce walczyć z dyskryminacją. "Zbliżać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn"

Kobiety żyją dłużej, a wcześniej przechodzą na emeryturę

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że obecne przepisy, zgodnie z którymi wiek emerytalny kobiet to 60 lat, a mężczyzn 65, to rodzaj "dyskryminacji dla obu płci". Jak tłumaczyła, kobiety żyją dłużej od mężczyzn, a mimo to pracują krócej i w konsekwencji otrzymują niższe o 30 proc. świadczenie emerytalne. W efekcie jest to "minimalna" emerytura.