Polska stawia warunki. Jest reakcja MSZ na deklaracje Łukaszenki

Najpierw nowy szef białoruskiego MSZ Maksym Ryżenkow ogłosił, że Białoruś zaprasza stronę polską do "wspólnego zbadania sytuacji na granicy". - Jesteśmy gotowi do dialogu i prezydent jest na to nastawiony - dodał przy tym minister. Stanowisko w tej sprawie zostało przekazane kanałami dyplomatycznymi polskiemu dyplomacie w Mińsku.