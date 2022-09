Przechwycili kolejną rozmowę. Do tego swojego chłopaka namawiała młoda Rosjanka

Tego chce młoda Rosjanka. Wskazała "trofea"

W przechwyconej rozmowie można usłyszeć, że chłopak chce wracać do domu, dziewczyna zaś namawia go, by potem pojechał na wojnę przeciwko Ukrainie jako najemnik z tzw. "grupy Wagnera" i przywiózł jej "mnóstwo kurtek wojskowych".