Zełenski o horrorze w Izium. "Świat powinien na to wszystko zareagować"

- Świat powinien na to wszystko zareagować. Rosja powtórzyła w Iziumie to, co zrobiła w Buczy. Dopiero teraz zaczęliśmy poznawać całą prawdę o tym, co działo się w tej części Charkowszczyzny - powiedział ukraiński prezydent. Dodał, że w strukturach ONZ przygotowują już grupę, która pojedzie do tego miejsca koło Iziumu, która "zobaczy i opowie wszystkim w organizacji, co robili terroryści rosyjscy".