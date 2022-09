"Tak robili naziści". Zełenski o rosyjskich torturach [RELACJA NA ŻYWO]

- Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, to znacznie większe wyzwanie dla Rosji, która zyska dodatkowe 1000 km natowskiej granicy niż dla samego Sojuszu. NATO będzie wspierać Ukrainę tak długo jak to konieczne – oświadczył w sobotę wieczorem przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Od czerwcowego szczytu NATO w Madrycie, 7 z 30 krajów członkowskich zdążyło już ratyfikować członkostwo dwóch krajów nordyckich w NATO. Nie zrobiły tego jeszcze Słowacja, Turcja oraz Węgry.

Komitet omówił również sytuację na Ukrainie oraz kwestie pomocy dla niej. - Nadchodzi zima, ale nasze wsparcie pozostanie niezachwiane - oświadczył Bauer, tłumacząc, że "w tym konflikcie chodzi o coś więcej niż tylko Ukrainę".