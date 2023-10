Protesty wyborcze. Pierwsze wpłynęły do Sądu Najwyższego

Protest wyborczy. Jak złożyć?

Jednym z głównych sposobów złożenia protestu jest jego bezpośrednie przekazanie w Sądzie Najwyższym, zlokalizowanym przy placu Krasińskich 2/4/6. Można to zrobić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16. Sąd Najwyższy, na czas składania protestów, wprowadził specjalne udogodnienia. Protesty są przyjmowane przy specjalnie wyznaczonym stanowisku, a w budynku sądu znajdują się odpowiednie oznaczenia, które ułatwiają złożenie protestu osobom, które chcą to zrobić.