Prośba Ukrainy odrzucona. Policzek krajów Mercosur dla Zełenskiego

Mercosur to międzynarodowa organizacja gospodarcza, w której najważniejszą rolę pełnią cztery państwa - Argentyna, Brazylia, Paragwaj oraz Urugwaj. To właśnie od ich decyzji zależało to, czy prośba Wołodymyra Zełenskiego o wystąpienie podczas szczytu w stolicy Paragwaju zostanie rozpatrzona pozytywnie. Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia w tym temacie.