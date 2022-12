Propaganda zachęca do walki. Ekspert o problemie Rosji

Rosjanie prowadzą kolejne nabory do wojska oraz tworzą propagandowe wizje zachęcające do do walki na froncie. Dr Jacek Raubo w portalu Defence24.pl mówił w programie "Newsroom WP", że mowa tam m.in. o możliwości kupna telefonu dla córki lub samochód za służbę w wojsku. - Te filmy traktuję jako mikrotargetowanie konkretnej grupy, która jest na to podatna. Rosjanie mają narzędzia w postaci mobilizacji. Mogą pozyskiwać żołnierzy, pytanie o proces szkoleniowy. Rosja to nie jest państwo demokratyczne. Jeżeli chodzi o proces mobilizacji, to widzieliśmy, jak Rosjanie łapią ludzi pod domami lub biegają za nimi po placach zabaw. Problemem dla Rosji będzie zagospodarowanie w odpowiednich procesach szkoleniowych. Ta kwestia prowadzenia wojny jest po stronie rosyjskiej i to jest bardzo niebezpieczne. Musimy się przyzwyczaić do tego, że nasze standardy myślenia dot. obronności nie są idealnie przykładane do modelu rosyjskiego - komentował ekspert w rozmowie z Agnieszką Kopacz-Domańską.

