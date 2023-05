Propaganda uderza w Polskę. "Identyfikują się z ZSRR"

Rosyjska propaganda uderza w Polskę za obalanie radzieckich pomników. - Cztery lata mojej kadencji m.in. na tym upłynęły - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Włodzimierz Marciniak, były ambasador RP w Moskwie. - To stała pozycja w wypowiedziach rosyjskich. To wynika z przekonania, że oni Polskę wyzwolili, a my powinniśmy być im wdzięczni. Rozmowa z Rosjanami na tematy historyczne była zawsze bardzo trudna, a w tej chwili jest chyba w ogóle niemożliwa. Rosja nie rozliczyła się ze swoją przeszłością totalitarną. Dzisiejsza Rosja identyfikuje się z dawnym Związkiem Sowieckim. Myślenie krytyczne jest dla nich dowodem niegodziwości. Lubią opatrywać swoje kłamstwa moralizatorstwem. Dopóki Rosjanie nie zdadzą sobie sprawy, że ZSRR był do 1941 r. sojusznikiem III Rzeszy, to tak będzie zawsze - dodał dyplomata.