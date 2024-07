"Jadę do biura". Nagłe wejście prokuratury do siedziby KRS

Na miejscu w trybie interwencji poselskiej pojawił się poseł Sebastian Kaleta (Suwerenna Polska), który twierdzi, że "wkroczono z policjantami do konstytucyjnego organu państwa", stwierdził również, że prokurator będący na miejscu "wdarł się do siedziby KRS". Prokurator wielokrotnie odsyłał posła Kaletę do rzecznika prokuratury generalnej. - Prokurator wkracza do KRS-u, konstytucyjnego organu państwa, to jest niespotykany atak na niezawisłość sędziowską - powtarzał Kaleta.